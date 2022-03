Obligatie: Carrefour koppelt coupons aan duurzame doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carrefour heeft obligaties ter waarde van 1,5 miljard euro in twee schijven uitgegeven en heeft het bedrag van de coupons gekoppeld aan het vermogen van de Franse detailhandelsgigant om duurzaamheidsdoelstellingen na te leven. De kortere obligatie heeft een looptijd van vier jaar en een coupon van 1,875 procent. De andere heeft een looptijd van zeven jaar en een coupon van 2,375 procent. Concreet betekent dit dat de coupons kunnen worden aangepast indien Carrefour niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria op het gebied van duurzame landbouw en voeding. Indien in oktober 2026, 2027, 2028 en 2029 niet aan deze twee criteria is voldaan, zal de coupon mechanisch worden verhoogd met telkens 0,25 procent. Carrefour benadrukte dat het verslag over de voortgang met betrekking tot de belangrijkste niet-financiële prestatie-indicatoren zal uitbrengen in zijn jaarverslag, die door een onafhankelijke derde partij zullen worden beoordeeld. “Hoewel de groene obligatiemarkt de laatste jaren in opmars is, is dit de eerste keer dat we een obligatie van dit type zien”, merkte Alex Goldwasser, directeur van Goldwasser Exchange op. Voor de specialist in obligatiemarkten “is dit soort initiatieven een nieuw teken van de duurzame verschuiving die de financiële markten en ondernemingen geleidelijk aan het maken zijn”. In een gesprek met ABM Financial News wijst Goldwasser erop dat we vroeger obligaties zagen waarbij de coupon kon worden geïndexeerd in het geval dat de rating van de onderneming door de ratingbureaus werd verlaagd. "Maar een coupon geïndexeerd op duurzame doelstellingen lijkt ongehoord," aldus de specialist. Goldwasser verwees ook naar het niveau van de vergoeding die wordt geboden door de twee nieuwe obligaties die door Carrefour worden uitgegeven. "De aankondiging van monetaire verkrapping door de Europese Centrale Bank in de afgelopen weken stuwt de marktrente en de rendementen omhoog. De 2,375 procent die Carrefour betaalde om een schuld met een looptijd van zeven jaar aan te trekken, toont aan dat de obligatiemarkt weer aantrekkelijk wordt", meent Goldwasser. Bron: ABM Financial News

