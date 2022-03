Meer omzet voor Royal Delft Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft in 2021 de omzet en de resultaten stevig zien oplopen. Dit maakte de Delftse producent van sieraardewerk vrijdag voorbeurs bekend. De omzet kwam op jaarbasis 26 procent hoger uit op 4,9 miljoen euro bij een operationeel resultaat (EBITDA) van 1,4 miljoen euro tegen 744.000 euro in 2020. De nettowinst uit voortgezette activiteiten bedroeg 579.000 euro, waar in 2020 nog een verlies werd geleden van 208.000 euro, wat exclusief de kosten voor de sluiting van de vestiging in Leerdam is. Inclusief deze kosten leed Royal Delft in 2020 een verlies van 714.000 euro. De stijging van het resultaat schreef de onderneming toe aan zowel de toegenomen zakelijke activiteiten als de doorgevoerde kostenreductie. Het bedrijf verwachtte eerder dit jaar al het boekjaar 2021 af te kunnen sluiten met een positief resultaat, ondanks de malheur in de toeristische sector. Het bedrijf zag toen de groepsomzet sterk stijgen dankzij het zakelijke segment en stabiele huuropbrengsten van Royal Delft Vastgoed. Net als in 2020 kon Royal Delft ook afgelopen jaar gebruikmaken van corona-gerelateerde subsidies. Outlook Voor de komende jaren zet Royal Delft in op verdere groei van het zakelijke segment en wordt een verder herstel van de toeristische markt verwacht. Daarentegen staat het te verwachten resultaat onder druk door de enorme stijging van de energieprijzen en de daarbij behorende inflatie. Ook de oorlog in Oekraïne brengt onzekere effecten met zich mee, waarschuwde Royal Delft. Bron: ABM Financial News

