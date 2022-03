EU wil gezamenlijke inkoop gas en verplichte voorraden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie wil dat Europese landen gezamenlijk gas gaan inkopen en stelt een verplichting voor om de gasvoorraden aan te vullen voor de winter. Er moet een speciaal team komen voor de gezamenlijke inkoop van gas op EU-niveau. Door gezamenlijk in te kopen zouden lidstaten gemakkelijker energie kunnen invoeren voor een goede prijs, zonder tegen elkaar op te hoeven bieden. De collectieve inkoop zou ook voor de import van hernieuwbaar gas en waterstof moeten worden toegepast. Het wetsvoorstel verplicht om de opslag van gas dit jaar op minimaal 80 procent van de capaciteit te brengen voor de winter. Dit zou de jaren daarna naar 90 procent gaan, om energiezekerheid te bieden. Vorig jaar liepen de energieprijzen al sterk op, omdat veel energiebedrijven hadden gewacht met het aanvullen van hun voorraden, hopend op een prijsdaling. Opslag van energie zullen worden aangemerkt als cruciale infrastructuur. Voor lidstaten zonder ondergrondse opslagruimte komt er een solidariteitsmechanisme, waardoor zij ook van de voorraden gebruik kunnen maken. Ook heeft de Europese Commissie onderzocht of de prijzen op de elektriciteitsmarkt kunnen worden beïnvloed op EU of nationaal niveau om de invloed van de hoge energieprijzen op burgers en bedrijven te verlichten. De regeringsleiders zijn nu aan zet, stelde de Commissie. Bron: ABM Financial News

