CEO: transformatie Volkswagen vordert goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen maakt goede progressie met de transformatie van een autofabrikant in een techbedrijf. Dit stelde CEO Ralf Brandstätter woensdag in aanloop naar een jaarlijkse mediapresentatie van het Duitse bedrijf. Volgens de topman is Volkswagen veel winstgevender en beter bestand tegen een crisis dan het was in 2020. Ook is het bedrijf een stuk efficiënter geworden volgens de CEO. Zo wees Brandstätter erop dat de omzet van Volkswagen steeg naar 76 miljard euro, terwijl er minder auto’s werden afgeleverd onder moeilijke marktomstandigheden. Volkswagen ziet vooral veel kansen in Noord en Zuid-Amerika. Voor dit jaar rekent Volkswagen op een duidelijke stijging van het aantal verkochte elektrische auto’s. Wel waarschuwde Brandstätter dat het verloop van de oorlog in Oekraïne niet in te schatten valt, en dan vooral wat de impact op de aanvoerketen is. Volkswagen verwacht dat de beschikbaarheid van halfgeleiders uiterlijk in de tweede helft van het jaar verbetert. Dit jaar zal de omzet, de operationele winst en het rendement op de omzet stijgen, voorziet de topman. Daarbij herhaalde de fabrikant dat het in 2023 een rendement op de omzet wil boeken van 6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.