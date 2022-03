"AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger door hoop voor Oekraine"

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs opent de week vermoedelijk positief.

Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ongeveer een half procent. Berichtgeving vanuit het Russische- en Oekraïense kamp dat de vredesbesprekingen constructief zouden verlopen, lijken de aandelenmarkten vanochtend lucht te geven.

”Mijn verwachting is dat de vooruitgang in de komende dagen zal resulteren in het ondertekenen van een gezamenlijk document”, aldus de Russische hoofdonderhandelaar Leonid Slutsky zondag.

De woorden van Rusland zijn de afgelopen weken overigens weinig waard gebleken en dit weekend ging de oorlog in Oekraïne vol door. Zo werden er zaterdagnacht de eerste explosies gemeld bij het westelijk gelegen Lviv, dat op de werelderfgoedlijst staat van UNESCO. De hoofdstad Kiev wordt ondertussen aanhoudend bestookt met raketten.

Afgelopen week steeg de AEX tijdens een extreem volatiele handelsweek op weekbasis nog nipt met een half procent naar 674,80 punten. Het waren eerst de opmerkingen van de Oekraïense president Volodymr Zelensky en later in de week van de Russische president Vladimir Poetin die sprankjes hoop boden, wat de markten met veel enthousiasme onthaalden.

Op Wall Street verspeelden de hoofdindices vrijdag evenwel de openingswinsten en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot op het laagste punt van de handelsdag met een verlies van 1,3 procent.

De Dow Jones index koerste daarnaast voor de vierde achtereenvolgende handelsweek op weekbasis lager. Het verlies voor de index bedraagt dit jaar nog wel minder dan 10 procent, terwijl het verlies voor techbeurs Nasdaq, dat extra hard wordt geraak door de inflatie- en rentezorgen, ongeveer het dubbele bedraagt.

De AEX index, met een relatief zware weging van technologie aandelen, is dit jaar al meer dan 15 procent gedaald.

Beurs in Hongkong onderuit door Covid-besmettingen

Op het gebied van Covid kijken beleggers ondertussen met steeds meer zorg naar China. Het aantal besmettingen neemt de afgelopen weken hard toe en miljoenensteden worden weer in lockdown geplaatst. Voor de Olympische Spelen werden er slechts tientallen nieuwe besmettingen per dag geregistreerd.

China staat nu op het hoogste aantal besmettingen sinds de start van de pandemie en Hongkong kampt zelfs met het hoogste sterftecijfer in de wereld. China’s beleid van 'nul tolerantie' staat daardoor flink onder druk. Europa laat door de milde omikronvariant juist zo goed als alle maatregelen los.

In Azië verliest de Hang Seng index in Hongkong vanochtend ongeveer 4 procent. Technologie aandelen worden daarbij extra hard getroffen. Sydney en Tokio noteren wel in het groen.

Verstoringen in de wereldwijde productieketen door eerdere Chinese lockdowns worden in hoge mate verantwoordelijk gehouden voor de huidige te hoge westerse inflatie, waardoor naar verwachting de Amerikaanse Federal Reserve zich genoodzaakt ziet om woensdag de rente te verhogen. Afgelopen week meldde de Europese Centrale Bank al zijn opkoopprogramma van obligaties versneld terug te schroeven in een poging de inflatie in te dammen.

De stress op de grondstoffenmarkten zorgt voor nog meer inflatoire druk. Vrees voor een afnemende aanvoer van onder meer Russische olie- gas en nikkel hebben deze markten in vuur en vlam gezet. Rusland en Oekraïne worden daarnaast ook beschouwd als de graanschuur van de wereld met een wereldmarktaandeel van circa 30 procent. De prijzen voor graan zijn de afgelopen weken met tientallen procenten opgelopen.

Azië en olie

Afgelopen week steeg de Amerikaanse West Texas Intermediate olieprijs even naar 130 dollar per vat en de Europese tegenhanger Brent zelfs tot bijna 140 dollar, nadat onder meer de Verenigde Staten een importban op Russische olie aankondigde. Uiteindelijk daalden de olieprijzen op weekbasis echter met ruim 5 procent en sloot de Amerikaanse olie-future op 109,33 dollar per vat. Vanochtend dalen de olie-futures met ongeveer 2,5 procent verder.

Ondertussen kijken de oliemarkten ook naar een mogelijk atoomakkoord met Iran. De gesprekken vrijdag werden zonder deal afgebroken. Wanneer het akkoord uit 2015 nieuw leven wordt ingeblazen, zal er naar verwachting meer Iraanse olie op de wereldmarkt beschikbaar komen.

Bedrijfsnieuws

Alfen kreeg een nieuwe opdracht van Greener Power Solutions voor de levering van TheBattery Mobiles.

Klaas Jan Huntelaar is opgenomen in de technische staf van Ajax.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Boskalis van 30,00 naar 32,50 euro met een ongewijzigd Houden advies en het koersdoel voor Kendrion ging van 12,00 naar 20,00 euro, met een herhaling van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,3 procent op 4.204,31 punten en de Dow Jones index leverde 0,7 procent in op 32.944,19 punten. De Nasdaq verloor 2,2 procent op 12.843,81 punten.