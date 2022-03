Achmea ziet operationeel resultaat dalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea heeft in 2021 het operationeel resultaat overeind gehouden met goede beleggingsresultaten bij de pensioen- en levensverzekeringen, terwijl de zorgverzekeringen weinig bijdroegen. Dat maakte de verzekeringsgroep donderdag bekend. Het operationeel resultaat bedroeg 585 miljoen euro, waarvan Zorg 10 miljoen euro bijdroeg en Pensioen en Leven 392 miljoen euro. Achmea zette reserves in om de zorgpremies te beperken. Een jaar eerder was dit 630 miljoen euro, waarvan Zorg 235 miljoen en Pensioen en Leven 253 miljoen euro. De schade- en inkomensverzekeringen hadden een vrijwel gelijk resultaat, van 264 miljoen euro, tegen 260 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoresultaat daalde van 642 miljoen naar 468 miljoen euro, mede door een hogere vennootschapsbelasting. Bron: ABM Financial News

