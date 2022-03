Topman GameStop meldt groot belang in Bed Bath & Beyond en koers verdubbelt

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Ryan Cohen van GameStop heeft een belang van bijna 10 procent in Bed Bath & Beyond gemeld, waarna het aandeel van de winkelketen in huisinrichtingen omhoog spuit.

In een brief schrijft Cohen dat Bed Bath & Beyond moet overwegen zich te verkopen aan private equity en om BuyBuy Baby af te splitsen. Ook laat Cohen weten het management verantwoordelijk te houden voor de slechte prestaties van de keten.

Het bedrijf laat in een reactie weten de brief van Cohen goed te zullen bestuderen. Ook meldde Bed Bath & Beyond dat er nog niet eerder contact was tussen het bedrijf en de nieuwe aandeelhouder.

In de handel voorbeurs stijgt het aandeel Bed Bath & Beyond met 95 procent.