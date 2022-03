Shell laat winst op Russische olie naar Oekraïne vloeien

quote: Unimog schreef op 6 maart 2022 11:47:

Die aankopen gas zijn volgens afspraken. De olie aankopen van Shell vallen hierbuiten.

Kan wel eens een dure rechtszaak worden voor Shell ondanks deze "gift"

Aanklagen is makkelijk en lost niets op. Waar het hier om gaat is dat Europa zwaar afhankelijk is van de Russische olie en gas. Die politieke keuze nekt ons nu en moet opgelost worden… maar dat kost tijd. We kunnen simpelweg niet zonder nu. Het is niet voor niets dat Russische olie en gasleveringen niet verboden gemaakt zijn door de EU en VS.Wat betreft het punt over de “rechtszaak” kunnen we dus kort zijn; die gaat er niet komen. Olie en gashandel met Rusland is per slot van rekening niet illegaal. Immoreel zou je deze “keuze” wel kunnen noemen, en daar wordt Shell nu dus ook hard op aangepakt, maar probeer het grote plaatje te zien.Olie is onwijs duur, vrijwel nergens meer te krijgen en Shell is verplicht te leveren.Mede dankzij deze leveringsafspraken kan Europa draaiende gehouden worden; kunnen onze huizen warm blijven, onze autos blijven rijden en onze bedrijven blijven produceren.Als Shell zich “moreel gedraagt” zoals jij, en velen met jou zouden willen kunnen zij zich niet meer aan de leveringsafspraken houden, lopen de raffinaderijen droog, schiet de prijs van benzine en olie nog veel hoger door het dak en kan het zelfs leiden tot het verplicht afschakelen van bedrijven omdat er simpelweg niet genoeg energie beschikbaar is. Kortom, de EU komt hortend en stotend tot stilstand…Houd Shell echter de EU up-and-running door de levering van de hoognodige olie,… dan is Shell “immoreel” en krijgt ze het het wijzende vingertje van mensen zoals jij.Shell zit tussen wal en schip in…. Ongeacht de keuze die ze maken doen ze het fout.De EU maakt ondertussen eenzelfde afweging en ziet maar 1 oplossing…. Elke dag van de week voor 600mln naar de Russen overboeken in ruil voor aardgas, zodat jouw en mijn leven gewoon normaal door kan gaan…. Shell weet dit ook en maakt hetzelfde besluit…Toch is er kennelijk maar 1 de schuldige…