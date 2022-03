Recordomzet HP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc. heeft het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald, onder meer door de flinke stijging van de verkoop van PC's. Dit meldde het Amerikaanse techconcern maandagavond. CEO Enrique Lores wees er voorafgaand aan de resultaten al op dat de PC-markt 200 miljard dollar groter is dan voor de pandemie. HP boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,1 miljard dollar, ofwel 0,99 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,07 miljard dollar, ofwel 0,83 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst het afgelopen kwartaal 1,10 dollar per aandeel, tegenover 0,92 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 15,65 miljard naar 17 miljard dollar. De opbrengsten waren sinds de afsplitsing van Hewlett Packard in 2015 niet zo hoog. Het leeuwendeel van de omzet, 12,2 miljard dollar, kwam uit de verkoop van PC's. Analisten rekenden op een omzet van 11,6 miljard dollar bij deze tak. De omzet bij de printdivisie daalde met 4 procent tot net geen 5 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,02 dollar per aandeel op een omzet van 16,5 miljard. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal rekent HP op een aangepaste winst van 1,02 tot 1,08 dollar per aandeel. Verder meldde HP maandag dat het 1,8 miljard dollar zal uitkeren aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop. Het aandeel steeg nabeurs licht. Bron: ABM Financial News

