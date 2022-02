'Europese defensie-aandelen nog steeds goedkoop' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersen van Europese defensie-aandelen zijn dit jaar tot nu toe gemiddeld met 20 procent gestegen en staan nu rond het langjarig gemiddelde, maar zijn nog 30 procent onder de top van 2018, toen het vooruitzicht van hogere defensie-uitgaven de koersen opstuwde. Dit stelden analisten van Berenberg maandag. Zij denken dat de sector nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd is, gezien de betere vooruitzichten voor stijgende defensiebudgetten. Duitsland heeft al een speciaal fonds van 100 miljard euro in het leven geroepen om het leger te moderniseren en het land zal zich ook gaan houdend aan de norm van 2 procent van het bruto binnenlands product die de NAVO stelt voor defensie-uitgaven. Sinds de invoering in 2006 heeft Duitsland zich nooit aan die norm gehouden. Deze ommezwaai is veel groter dan Berenberg had verwacht en betekent dat Duitsland de komende jaren tenminste 50 procent meer aan het leger zal uitgeven, in reactie op de agressie van de Russische leider Vladimir Poetin. Rheinmetall is de grootste begunstigde op de korte en middellange termijn, denkt Berenberg. Airbus, BAE Systems, MTU Aero Engines en Dassault Aviation zouden ook moeten profiteren. Berenberg houdt rekening met Duitse orders voor nieuwe gevechtsvliegtuigen die atoombommen kunnen meedragen, ter vervanging van de ouder wordende Tornado-jagers. De F-35 van Lockheed Martin is volgens bondskanselier Scholz een kandidaat. Dassault en Airbus gaan samen een nieuw gevechtsvliegtuig bouwen, met Safran en MTU Aero Engines als makers van de motoren en Thales, dat de sensoren levert. Berenberg ziet de kans op een aanvullende order voor de Eurofighter Tyfoon van Duitsland, ter vervanging van de Tornado's ook stijgen. Airbus, BAE Systems en Leonardo hebben in dit programma belangen van 46, 33 en 21 procent. Rolls-Royce en MTU Aero Engines leveren de motoren. De stap van Duitsland kan heel goed worden opgevolgd door andere lidstaten in de nabije toekomst, benadrukken de analisten. Dat zou voor Spanje 12,2 miljard dollar per jaar extra defensie-uitgaven betekenen, voor Italië 10,7 miljard dollar, voor Canada 10,3 miljard en voor Turkije en Nederland beide 4,6 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.