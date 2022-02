Winstverdubbeling voor Acomo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Amsterdam Commodities heeft in 2021 de omzet en de resultaten enorm zien stijgen met een verdubbeling van het nettoresultaat als één van de uitschieters. Dit meldde de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten dinsdag voorbeurs. Netto verdiende Acomo over het afgelopen boekjaar 54,0 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 27,0 miljoen euro. De omzet steeg op jaarbasis dan ook van 707 miljoen naar 1,25 miljard euro. De EBITDA steeg van 49,9 miljoen naar 104,8 miljoen euro, een stijging van 110 procent. Dividend Het bedrijf stelde dinsdag over 2021 een dividend voor van 0,60 euro per aandeel Acomo. "Gezien de uitstekende resultaten in alle segmenten, de succesvolle integratie van Tradin Organic, en vroegtijdige aflossingen op onze termijnlening zijn we verheugd om de dividenduitkeringen dit jaar te hervatten", aldus CEO Kathy Fortmann. Stand van zaken tot nu toe Het Rotterdamse bedrijf meldde dinsdag dat de activiteiten in het begin van dit jaar overeenkwamen met die in 2021, maar achtte het niet mogelijk een concrete voorspelling te doen voor de marktontwikkelingen en de resultaten. Ook een idee van de invloed van COVID-19 en de effecten van de respectievelijke lockdowns wereldwijd, verstoringen in de aanvoerlijnen, inflatie en tekorten aan werknemers kon Acomo niet geven. Het aandeel Acomo sloot maandag, op een rode beurs, 2,2 procent lager op 24,40 euro. Bron: ABM Financial News

