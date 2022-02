Bristol Myers Squibb versnelt aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bristol Myers Squibb wil versneld tot circa 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dit maakte de farmaceut woensdagmiddag bekend. Het bedrijf gaat daarvoor in zee met Morgan Stanley, Barclays, Citibank en JPMorgan Chase. Eerder werd al een aandeleninkoopprogramma aangekondigd van 15 miljard dollar, waar na effectuering van de versnelde inkoop 10,2 miljard dollar van resteert. De versnelde inkoop wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Bron: ABM Financial News

