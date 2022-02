Brussel presenteert plannen voor Europese chipsector Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese wil de concurrentiekracht van de Europese halfgeleidersector vergroten en heeft daarom een Europese ‘Chips Act’ aangenomen. "De recente wereldwijde tekorten aan chips maakten eens te meer duidelijk hoe extreem de wereldwijde chipketen afhankelijk is van een heel beperkte aantal partijen in een complexe geopolitieke context", zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een toelichting. Zij denkt dat de nieuwe afspraken "een game changer" zijn. "Op korte termijn zal het onze weerbaarheid tegen toekomstige crises vergroten, doordat we kunnen anticiperen op verstoringen in de aanvoerketen en deze kunnen voorkomen. En op middellange termijn zal het ertoe bijdragen dat Europa een leider wordt in deze strategische markt", aldus de voorzitter. Onder de nieuwe Chips Act wil Brussel nog eens 15 miljard euro aan investeringen, zowel publiek als privaat, mogelijk maken, boven op de al eerder aangekondigde 30 miljard euro onder NextGenerationEU. Dit moet er in 2030 toe leiden dat 20 procent van de wereldwijde chipproductie in Europa plaatsvindt. Bron: ABM Financial News

