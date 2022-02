Amazon overtreft winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Amazon heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, waarbij een groot deel van de winst wordt toegeschreven aan de investeringen van Amazon in Rivian Automotive. Dit bleek donderdag na publicatie van de kwartaalcijfers van de e-commercegigant.

"Zoals verwacht werden we tijdens de feestdagen geconfronteerd met hogere kosten, als gevolg van tekorten aan arbeidskrachten en inflatiedruk, en deze problemen hielden aan in het eerste kwartaal als gevolg van omikron. Ondanks deze kortetermijnuitdagingen blijven we optimistisch en enthousiast terwijl we uit de pandemie komen", zei CEO Andy Jassy.

Amazon boekte het afgelopen kwartaal een operationeel inkomen van 3,5 miljard dollar, in vergelijking met 6,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Onder de streep resteerde echter een nettowinst van 14,3 miljard dollar, ofwel 27,75 dollar per aandeel, tegenover 7,2 miljard dollar, ofwel 14,09 dollar per aandeel, een jaar eerder. De winst werd met 11,8 miljard dollar gestuwd door de investeringen van Amazon in Rivian Automotive, dat recent naar de beurs ging.

De omzet steeg het afgelopen kwartaal met 9 procent tot 137,4 miljard dollar, in vergelijking met 125,6 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020.

Over heel 2021 boekte Amazon een nettowinst van 33,4 miljard dollar, ofwel 64,81 dollar per aandeel, op een omzet van 469,8 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst 21,3 miljard dollar, ofwel 41,83 dollar per aandeel, op een omzet van 386,1 miljard dollar.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 3,61 dollar per aandeel op een omzet van 137,68 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet Amazon een operationele winst van 3 tot 6 miljard dollar op een omzet van 112 tot 117 miljard dollar. Analisten rekenden op een operationele winst van 6,4 miljard dollar op een omzet van 120,94 miljard dollar.

Het aandeel Amazon noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 17,6 procent hoger.