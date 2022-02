Nokia haalt outlook ondanks krimp in laatste maanden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Nokia heeft in het vierde kwartaal een lichte omzetkrimp laten zien, maar verwacht voor 2022 wel weer te groeien. Dit bleek donderdag uit een persbericht van het Finse technologiebedrijf, waarin ook een aandeleninkoopprogramma werd aangekondigd. "2021 was een transformatiejaar voor Nokia", stelde het bedrijf in een toelichting. De netto-omzet in het vierde kwartaal daalde met 2 procent tot 6,4 miljard euro, zoals verwacht, met een sterke groei in Netwerkinfrastructuur van 10 procent. Deze groei werd teniet gedaan door Mobiele Netwerken, waar een krimp van 16 procent restte. De jaaromzet steeg juist met 2 procent, tot 22,2 miljard euro. Daarmee eindigde Nokia precies in het midden van de afgegeven outlook. De operationele marge op vergelijkbare basis bedroeg afgelopen jaar 12,5 procent, een stijging met 3 procentpunt en ook hoger dan de outlook van 11 tot 12 procent. De winst per aandeel bedroeg 0,29 euro. In 2020 leed Nokia nog een verlies van 0,45 euro Nokia stelt een dividend voor van 0,08 euro per aandeel. Daarnaast kondigt het bedrijf een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 600 miljoen euro aan. Outlook In 2022 wil Nokia een omzet van 22,6 tot 23,8 miljard euro realiseren. De operationele marge op vergelijkbare basis zal tussen de 11 en 13,5 procent uitkomen. Op lange termijn wil Nokia sneller groeien dan de markt en streeft het naar een vergelijkbare operationele marge van 14 procent of meer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.