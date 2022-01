Colgate-Palmolive haalt eigen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Colgate-Palmolive heeft in 2021 de eigen doelstellingen gehaald. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van persoonlijke verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. "We zijn blij dat we 2021 konden afsluiten met een voortzetting van ons sterke groeimomentum", aldus CEO Noel Wallace in een toelichting. De omzet steeg in 2021 met 6 procent tot 17,4 miljard dollar. Op autonome basis steeg de omzet met 4,5 procent. Zelf rekende het bedrijf op een autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent. De winst per aandeel daarentegen daalde wel, met 19 procent van 3,14 naar 2,55 dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg echter met 5 procent tot 3,21 dollar, wat conform verwachting is. Vierde kwartaal In het vierde kwartaal boekte Colgate-Palmolive een omzet van 4,40 miljard dollar, een plus van 2,0 procent op jaarbasis. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen, hadden op 4,42 miljard dollar aan omzet gerekend. De winst per aandeel daalde van 0,75 naar 0,18 dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,79 dollar, een plus op jaarbasis van 3 procent, was in lijn met de verwachtingen. Outlook Voor het lopende boekjaar rekent Colgate-Palmolive op een omzetgroei van 1 tot 4 procent. Op autonome basis zal de omzetgroei weer tussen 3 en 5 procent uitkomen. De consensus samengesteld door FactSet rekent op een jaaromzet van 17,94 miljard dollar, wat neerkomt op een groei van 3 procent. Ook presenteerde het bedrijf een nieuwe 'Productivity Initiative' voor 2022. Dit programma moet de kosten jaarlijks met 90 tot 110 miljoen dollar verlagen. De kosten van het programma zelf schat Colgate-Palmolive op 200 tot 240 miljoen dollar. Het grootste deel van het programma zou nog dit jaar afgerond moeten worden. Bron: ABM Financial News

