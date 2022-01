Europese beurzen openen naar verwachting in de plus

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar her rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond nabeurs.

Het rentebesluit van de Fed zal woensdagavond weinig verrassingen bevatten, denken marktkenners, maar mogelijk grijpt de Amerikaanse centrale bank het moment aan om de markt verder voor te bereiden op een renteverhoging in maart.

"Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de sterke arbeidsmarkt", aldus Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Een ander belangrijk punt is volgens Aben in hoeverre de beleidsmakers van de Fed "zich in de kaarten laten kijken over hun plannen voor de maanden ná maart."

De markt gaat momenteel uit van vier renteverhogingen in 2022 en houdt daarbij rekening met geleidelijke stappen, "één renteverhoging om de twee beleidsbijeenkomsten", aldus Aben, die denkt dat als de Fed expliciet naar zo'n geleidelijke aanpak verwijst dit beleggers gerust kan stellen.

"Komt zo'n verwijzing er echter niet, dan kunnen markten daar nerveus op reageren", aldus de econoom van Van Lanschot Kempen.

IG voorziet voor woensdag een openingswinst van 78 punten voor de Duitse DAX, een plus van 50 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 62 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De wilde koersbewegingen van maandag op Wall Street werden niet gevolgd. "Maandag was een koortsachtige dag voor de mondiale markten", volgens analisten van IG. "Op een gegeven moment stond de Dow op een verlies van 1.000 punten, maar door een enorme rally in het slotuur eindigden alle indices in het groen." Zij verwachten dat de volatiliteit deze week zal aanhouden.

Amerikaanse beurzen lijken bevangen door de vrees voor wat de Federal Reserve woensdag kan zeggen na zijn monetaire beleidsvergadering. Er wordt gerekend op harde koerswijzigingen, met veel renteverhogingen later dit jaar, om de torenhoge inflatie te beteugelen.

Europese markten zijn daar wat meer blasé over, volgens Chris Beauchamp van IG. "Dat is wel een beetje gek. Als Powell en consorten morgen als echte haviken naar buiten komen en risico weer in de verkoop gaat, dat komen Europese markten daar niet zonder kleerscheuren van af. De rustige markt van vandaag zal dan ontzettend misplaatst lijken."

Economisch nieuws was er uit Duitsland waar de Ifo-index voor het ondernemersklimaat in januari hoger was dan in december en ook 1 punt hoger dan verwacht op 95,7. Belgische ondernemers werden minder zelfverzekerd in januari, bleek uit een barometer van de Belgische centrale bank.

Het IMF rekent voor dit jaar op een vertraging van de mondiale economische groei tot 4,4 procent, van 5,9 procent vorig jaar. In 2023 zou de economie verder afkoelen met een groei van 3,9 procent. Onder ander vertraging van de investeringsplannen van de Amerikaanse president Biden leidt tot de lagere verwachte groei.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, volgens Conference Board, daalde in januari iets, maar minder dan verwacht. Over de huidige toestand werd de Amerikaanse consument positiever maar over de nabije toekomst somberder.

Bedrijfsnieuws

Ericsson boekte een hogere kwartaalomzet en winst dan een jaar eerder. Het aandeel steeg 7,6 procent.

Remy Cointreau verkocht in de eerste negen maanden van zijn boekjaar beduidend meer cognac. Het aandeel verloor 2,1 procent.

Credit Suisse moest een half miljard Zwitserse frank aan voorzieningen nemen. De bank werd bijna 1 procent goedkoper.

Het Spaanse Telefonica en het Portugese Pharol kunnen een boete tegemoet zien van de Europese mededingingswaakhond van 79 miljoen euro, voor afspraken om niet met elkaar te concurreren. De rekening voor Telefonica bedraagt 67 miljoen euro. Het aandeel steeg wel 1,8 procent.

Shell was een sterke stijger, met hulp van de olieprijs. Ook banken, zoals BNP Paribas en Banco Santander konden zo'n 3 procent bijschrijven.

Internet- en online bezorgplatforms waren minder geliefd. HelloFresh, Delivery Hero en Prosus eindigden bij de verliezers.

Unilever verloor licht in Londen en sloot iets hoger in Amsterdam. Het bedrijf schrapt 1.500 banen in het management. Het bedrijf kiest voor vijf divisies: Beauty, Personal Care, Home Care, Nutrition en Icecream.



Euro STOXX 50 4.081,00 (-0,02%)

STOXX Europe 600 459,59 (+0,71%)

DAX 15.123,87 (+0,75%)

CAC 40 6.837,96 (+0,74%)

FTSE 100 7.371,46 (+1,02%)

SMI 11.856,00 (+0,00%)

AEX 741,62 (+0,57%)

BEL 20 4.029,86 (+0,91%)

FTSE MIB 26.060,00 (+0,39%)

IBEX 35 8.479,50 (+0,73%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

Wall Street sloot dinsdag lager na opnieuw een volatiele handelsdag. Een spervuur van kwartaalcijfers wordt wisselend ontvangen door beleggers die nerveus zijn over de uitkomst van de rentevergadering van de Federal Reserve.

Sinds het begin van het jaar is de S&P500-index een slordige 10 procent gedaald en techbeurs Nasdaq zo'n 15 procent, nu beleggers vrezen voor een harde landing van het ruime monetaire beleid waarmee de Amerikaanse centrale bank jarenlang de aandelenkoersen in de lucht hield.

De marktvolatiliteit is in de afgelopen dagen toegenomen. Dat weerspiegelt ook de VIX index, die sinds vorige week met zo'n 11 punten is gestegen. Beleggers zijn nerveus over hoe snel de Federal Reserve zijn monetaire verruiming zal afbouwen via renteverhogingen en het inkrimpen van de balans, om de gierende inflatie te beteugelen. Ook een dreigende escalatie aan de grens van Oekraïne en Rusland houdt de markten bezig.

De Fed start dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Woensdagavond volgt het rentebesluit. Investeringsstrateeg Jason Liu van Deutsche Bank verwacht dat de Amerikaanse beurzen volatiel blijven tot aan de eerste renteverhoging van de Fed, waarschijnlijk in maart.

Ondertussen is het cijferseizoen bezig maar weten de resultaten nog niet te overtuigen.

Volgens marktstrateeg Tai Hui van JPMorgan Asset Management plaatst het nerveuze beursklimaat beleggers voor een dilemma. Enerzijds zijn er zorgen over de vier renteverhogingen en wat dat betekent voor de hoge prijzen van aandelen. Rendabele alternatieven voor aandelen zijn echter schaars. aldus Hui.

Op macro-economisch vlak bleek het consumentenvertrouwen in januari iets te zijn gedaald, volgens The Conference Board. De huizenprijzen volgens Case-Shiller bevestigden het beeld van forse prijsinflatie met prijsstijgingen van 17 tot 187 procent, op jaarbasis, in november.

Bedrijfsnieuws

Er waren dinsdag volop kwartaalcijfers, onder andere van 3M, American Express en General Electric.

3M zag vorig jaar de omzet sterk groeien, met een robuuste kasstroom en een forse winststijging. CEO Mike Roman gaf geen verwachting af voor het nieuwe jaar. Op 14 februari volgt een strategische update. Het aandeel daalde aanvankelijk maar herstelde en sloot licht hoger.

American Express was een grote winnaar eindigde 9 procent hoger. De creditcardmaatschappij boekte een sterk resultaat, mede omdat consumenten een recordbedrag uitgaven met de AMEX-creditcard. Op termijn streeft de creditcardmaatschappij naar een omzetgroei van meer dan 10 procent en een winstgroei per aandeel van 15 procent, zei CEO Stephen Squeri in een nieuw groeiplan.

General Electric wist met zijn omzet de analistenprognose niet weten bij te benen en de afgegeven outlook viel ook nog eens tegen. GE verwacht voor 2022 een aangepaste winst per aandeel van 2,80 tot 3,50 dollar. Analisten rekenen op 4,00 dollar. Het aandeel daalde 6 procent.

IBM heeft in het vierde kwartaal van 2021 de verwachtingen overtroffen met een aangepaste winst van 3,35 dollar per aandeel. De omzet steeg op jaarbasis met 6,5 procent naar 16,7 miljard dollar. Het aandeel sloot 5,6 procent hoger.

Nvidia verloor 4,5 procent op een bericht van persbureau Bloomberg dat het bedrijf wil afzien van de overname van chipproducent Arm voor 40 miljard dollar. Het bedrijf zou niet meer geloven dat de deal de benodigde goedkeuringen krijgt. Volgens één bron wil Softbank Arm nu naar de beurs brengen.

Chesapeake Energy neemt Chief E&D Holdings over voor 2 miljard dollar in contanten en een pluk aandelen die de totale overnamesom op zo'n 2,6 miljard dollar brengt. Verder verkoopt Chesapeake de Powder River Basin activiteiten voor 450 miljoen dollar. Het aandeel Chesapeake won 5 procent.

Pfizer en BioNTech zijn begonnen met een onderzoeksstudie voor een vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus. Pfizer steeg 2 procent en BioNTech werd 3,6 procent duurder.

Nabeurs meldde Microsoft een recordomzet over het afgelopen kwartaal van meer dan 50 miljard dollar. Het aandeel daalde voorafgaand aan het rapport al 2,6 procent en gaf nabeurs nog eens 4,5 procent prijs.

S&P 500 index 4.356,45 (-1,2%)

Dow Jones index 34.297,73 (-0,19%)

Nasdaq Composite 13.539,30 (-2,28%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 27.082,94 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.445,50 (+0,4%)

Hang Seng 24.221,85 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1303. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1302 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1275 op de borden.

USD/JPY Yen 113,87

EUR/USD Euro 1,1303

EUR/JPY Yen 128,72

MACRO-AGENDA:

08:45 Consumentenvertrouwen - Januari (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - December (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers vierde kwartaal (VS)