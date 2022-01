Meer omzet en winst voor Verizon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft 2021 afgesloten met meer omzet en winst. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaans telecombedrijf. In het afgelopen boekjaar steeg de winst per aandeel van 4,30 naar 5,32 dollar. Aangepast voor bijzondere posten kwam de winst uit op 5,39 dollar per aandeel, tegenover 4,90 dollar een jaar eerder. De operationele omzet steeg in 2021 dan ook met 4,1 procent tot 133,6 miljard dollar. In een toelichting wees CEO Hans Vestberg op de transformatie die Verizon in 2021 onderging en die als basis dient voor de toekomst. Het bedrijf eindigde 2021 met een vrije kasstroom van 19,3 miljard dollar, tegenover 23,6 miljard een jaar eerder. Vierde kwartaal In het vierde kwartaal boekte Verizon een winst per aandeel van 1,11 dollar, gelijk aan de winst in het vierde kwartaal van 2020. De aangepaste winst steeg wel met 8,3 procent tot 1,31 dollar per aandeel. De operationele omzet daalde overigens wel met 1,8 procent tot 34,1 miljard dollar. De nettowinst bedroeg in de laatste drie maanden van 2021 4,7 miljard dollar. Outlook Verizon verwacht voor dit jaar een autonome omzetgroei van circa 3 procent. De aangepaste winst per aandeel zal naar verwachting tussen 5,40 en 5,55 dollar uitkomen. Bron: ABM Financial News

