'Philips schiet tekort'

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het afgelopen jaar minder sterk gepresteerd dan verwacht, hetgeen geen verrassing meer was na de recente winstwaarschuwing van het bedrijf. Dit concludeerden analisten van Jefferies maandag. De jaaromzet viel 2 procent lager uit dan waar de consensus op mikte, terwijl de aangepaste EBIT zelfs 9 procent lager uitviel, als gevolg van de problemen in de aanvoerketen en de terugroepacties van beademingsapparatuur. De verwachting dat de omzet dit jaar met 3 tot 5 procent kan stijgen, of 5 tot 6 procent exclusief de Sleep-divisie, en dat de aangepaste EBITA-marge kan aantrekken met 40 tot 90 basispunten lag volgens Jefferies in lijn met de consensus. Het zwaartepunt zal echter in de tweede helft van dit jaar moeten liggen, omdat de problemen uit 2021 momenteel nog aanhouden. Philips zei al een sterk tweede jaarhelft te verwachten. De focus van het bedrijf zal dit jaar vooral liggen op het verbeteren van de winstgevendheid, gezien de huidige tegenwind en de onzekerheden rond de terugroepacties. Jefferies handhaafde het Houden advies op Philips met een koersdoel van 32,00 euro. Bron: ABM Financial News

