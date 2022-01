Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in een markt die nog altijd wordt beheerst door het verwachte rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 478,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.842,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,4 procent met een stand van 7.148,31 punten. De Britse FTSE zakte donderdag 0,1 procent naar 7.582,17 punten. De Chinese centrale bank verlaagde vanochtend weer zijn interbancaire rente voor de tweede maand op rij, om de Chinese economie te ondersteunen die kampt met een nieuwe golf coronabesmettingen, strengere regelgeving en problemen in de vastgoedsector. Op maandag publiceerde China economische cijfers die een vertragende groei lieten zien in de laatste maanden van het jaar. Naast de notulen van de Europese Centrale Bank die vanmiddag worden gepubliceerd, gaat de aandacht donderdag uit naar de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten die naar verwachting uitkomen op 225.000 tegen 230.00 aanvragen een week eerder. De inflatie in de muntunie kwam in december uit op 5,0 procent, op jaarbasis. Sinds november stegen de consumentenprijzen met 0,4 procent. Het Franse ondernemersvertrouwen is in januari verder onder druk komen te staan.

Naast de steunaanvragen volgen in de Verenigde Staten vandaag ook de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia over januari, de verkopen van bestaande woningen in december en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde donderdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 85,69 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 88,09 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1343. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1364 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1350 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deliveroo heeft het jaar 2021 sterk afgesloten, waarbij de maaltijdbezorger in het vierde kwartaal beduidend meer orders verwerkte. De koers van het aandeel noteerde 3,0 procent winst. In Parijs kleurde het gros van de aandelenkoersen rood, onder aanvoering van de koers van het aandeel Alstom, waar 3,6 procent vanaf ging. Het aandeel Vivendi kon als enige meer dan 1 procent koerswinst bijschrijven. In Frankfurt liepen meer koersen op dan in Parijs, waar vooral het aandeel Sartorius van profiteerde met een koerswinst van 2,4 procent. Het grootse verlies viel de koers van Daimler ten deel waar 2,6 procent vanaf ging. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De S&P 500 sloot woensdag 1,0 procent lager op 4.532,76 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,0 procent daalde tot 35.028,65 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in op 14.340,26 punten. Bron: ABM Financial News

