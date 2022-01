Nokia positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia verwacht de outlook voor 2021 te overtreffen. Dit maakte het Finse telecombedrijf dinsdagochtend bekend. De onderliggende prestaties waren volgens Nokia in het vierde kwartaal conform verwachting, maar de operationele winst lag hoger dan verwacht, omdat het bedrijf bleef profiteren van beleggingen en de schulden lager uitvielen. Als gevolg zal de operationele marge hoger uitvallen dan waar in de outlook voor 2021 rekening mee is gehouden. Nokia mikt voor 2021 op een omzet van 22,2 miljard euro, hetgeen binnen de eerder afgegeven bandbreedte van 21,7 tot 22,7 miljard euro past. De vergelijkbare operationele marge zal uitkomen tussen 12,4 en 12,6 procent, waar de outlook slechts mikte op 10 tot 12 procent. Circa 150 basispunten zijn gerelateerd aan eenmalige posten, merkte Nokia dinsdag op. Voor 2022 mikt Nokia op een vergelijkbare operationele marge van 11 tot 13,5 procent. Nokia komt op 3 februari met de volledige cijfers over het vierde kwartaal en heel 2021. Bron: ABM Financial News

