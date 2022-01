Citi ziet weer toekomst in Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het advies voor Air France-KLM verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel van 0,10 naar 4,20 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. De analisten van Citi zijn goed te spreken over het herstel van de vraag naar vliegreizen tussen Europa en de VS. Air France-KLM wil de capaciteit op deze vluchten ook geleidelijk verhogen. Tot eind maart zal de capaciteit worden hersteld tot circa 90 procent van de niveaus uit 2019. Dat was afgelopen zomer nog maar 50 procent, merkten de analisten op. Verder zal vrachtvervoer door de lucht blijven profiteren van de verstoringen van het zeevervoer, denkt Citi. En dat pakt gunstig uit voor de vervoerstarieven die Air France-KLM kan rekenen. Voor cargo mikt Citi op een omzet in 2022 van 3,6 miljard euro, 0,4 miljard euro meer dan de consensus. Citi rekent verder op een aangepaste EBITDA voor de maatschappij van 2,8 miljard euro, hetgeen in 2023 stijgt naar 3,9 miljard euro. Air France-KLM zal de balans op orde moeten brengen, aldus Citi, maar wanneer dit gebeurt, is onzeker. Mogelijk gebeurt dit met behulp van een claimemissie, en dat kan voor koersdruk zorgen. Het aandeel Air France-KLM sloot vrijdag op 3,87 euro. Bron: ABM Financial News

