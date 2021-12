Jaaruitgelicht: ASMI aanjager AEX

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel ASM International heeft een enorm goed jaar achter de rug. ASMI steeg dit jaar 121 procent en was daarmee afgetekend de sterkste stijger in de AEX.

Eind februari kwam ASMI met een outlook voor het eerste kwartaal, nadat de halfgeleiderspecialist over 2020 recordcijfers afleverde. Die outlook was sterker dan analisten hadden voorzien. CEO Benjamin Loh zei te rekenen op “een gezonde groei in 2021”, hoewel het in de markt voor halfgeleiders altijd lastig is ver vooruit te kijken. Loh mikte op een groei van de wafer fab equipment met circa 15 procent. Analisten gingen uit van een omzetgroei van 1.328 miljoen euro in 2020 naar 1.481 miljoen euro in 2021.

"We denken niet dat de groei van de technologie ALD zal vertragen op korte termijn", zeiden analisten van Berenberg. En ASMI zou sneller groeien dan de markt, verwachtten zij.

En een paar maanden later stelde ASMI niet teleur. De resultaten in het eerste kwartaal waren iets beter dan verwacht, en ook voor het tweede kwartaal klonk er bij ASMI een optimistisch geluid. De eerder afgegeven doelen werden verhoogd; ASMI rekende niet langer op een groei van de wafer fab equipment met 15 procent maar met 20 procent.

Ook kondigde ASMI een inkoopprogramma van eigen aandelen aan voor een bedrag van 100 miljoen euro want het oude programma was inmiddels afgelopen.

Net als bij de cijfers over het eerste kwartaal wist ASMI in de zomer ook weer positief te verrassen met de resultaten in het tweede kwartaal. "De stijging van het aantal orders in het tweede kwartaal is vooral het gevolg van orders die eerder is het derde kwartaal werden verwacht en nu door klanten naar het tweede kwartaal zijn getrokken", zei ASMI al in aanloop naar de halfjaarcijfers. Uiteindelijk kwam er voor meer dan een half miljard euro aan orders binnen.

Eind september hield ASMI voor het eerst in de geschiedenis een beleggersdag. Die werd vergezeld door een opwaartse bijstelling van de outlook voor het derde kwartaal.

"Ik ben heel enthousiast om de sterke vooruitzichten voor ons bedrijf tijdens onze eerste beleggersdag te kunnen delen", zei CEO Loh voorafgaand aan de beleggersdag. De topman denkt dat ASMI zijn leidende positie in ALD zal weten vast te houden en marktaandeel te kunnen winnen met epitaxy. "ASMI is goed gepositioneerd om op lange termijn waarde te creëren voor al zijn stakeholders."

De single wafer ALD markt zal volgens ASMI groeien van 1,5 miljard dollar in 2020 naar 3,1 tot zelfs 3,7 miljard dollar in 2025. ING had gerekend op een verdubbeling tot 3 miljard dollar.

In 2025 wil ASMI een omzet realiseren van 2,8 tot 3,4 miljard euro, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van gemiddeld 16 tot 21 procent. Daarmee is ASMI positiever gestemd dan menig analist. Verder voorziet de onderneming tussen 2021 en 2025 een brutomarge van 46 tot 50 procent en een operationele marge van 26 tot 31 procent.

En ook na 2025 rekent ASMI op een sterke groei. Het bedrijf voorspelt voor de periode tussen 2020 en 2030 een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent. Dit betekent wel een groeivertraging van een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 11 tot 16 procent tussen 2020 en 2025 naar 6 tot 10 procent tussen 2025 en 2030, berekende Kepler Cheuvreux.

ING sprak in een reactie van vuurwerk bij ASMI. "De vooruitzichten voor ALD en Epitaxy zijn zelfs nog beter dan wij al dachten", vond ook Degroof Petercam. Andere analisten reageerden eveneens positief. Toch kwam het aandeel in die periode onder druk te staan. Een oplopende rente zette de gehele techsector lager. En daar kwamen verstoringen in de aanvoerketen nog eens bovenop. Bij Bank of America waren er echter weinig zorgen dat ASMI die hogere kosten niet gewoon zou kunnen doorberekenen aan afnemers.

ASMI wist eventueel bezorgde aandeelhouders vervolgens in oktober gerust te stellen. De eigen outlook werd ruimschoots gehaald, ondanks dat de uitdagingen in de aanvoerketen volgens de CEO nog niet opgelost waren.

Verwachtingen

Voor het inmiddels bijna afgeronde vierde kwartaal rekent ASMI op 470 tot 500 miljoen euro aan omzet en circa 600 miljoen euro aan orders.

Verder denkt ASMI dat de wafer fab equipment markt dit jaar met 35 tot 40 procent zal groeien dankzij een aanhoudend sterk momentum in de tweede jaarhelft. Dat is fors meer dan de circa 15 procent waar aan het begin van het jaar nog op werd gerekend.

"ASMI heeft opnieuw een geweldige set resultaten en outlook laten zien", schreef Degroof Petercam. "ALD is perfect gepositioneerd."

En daarmee legt ASMI volgens JPMorgan ook direct een stevige basis voor 2022. De zakenbank denkt dat ASMI het nieuwe jaar zal starten met een orderportefeuille van 750 miljoen euro. "Dat is 130 procent meer dan eind 2020."

Inmiddels heeft ASMI ook voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht, waarmee het afgelopen zomer aangekondigde inkoopprogramma is afgerond.