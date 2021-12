Beursblik: Kepler verruilt ING voor ABN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft op de favorietenlijst voor 2022 een plekje ingeruimd voor ABN AMRO, wat ten koste gaat van ING. "We verwachten op korte termijn meer nieuws over hoe ABN AMRO zijn aandeelhouders gaat belonen", klonk het. De andere namen op de favorietenlijst zijn de in Brussel genoteerde brouwer AB InBev, de Nederlandse fietsenmaker Accell, advies- en ingenieursbureau Arcadis, koffiemaker JDE Peet's, kunstmestfabrikant OCI, de Brusselse farmaceut UCB en vastgoedinvesteerder VGP. Voor AB InBev is het koersdoel 77,00 euro, voor ABN AMRO 17,30 euro, voor Accell 53,00 euro, voor Arcadis 48,00 euro, voor JDE Peet's 38,00 euro, voor OCI 31,00 euro voor UCB 105,00 euro en voor VGP 281,00 euro. Uiteraard staan alle aandelen op de kooplijst. De koersdoelen van de acht aandelen samen bieden een opwaarts potentieel van circa 32 procent. Kepler maakte ook nog een opmerking over het nieuwe Nederlandse kabinet dat begin 2022 wordt ingezworen. De bouwers BAM en Heijmans en Arcadis kunnen volgens de analisten het meest profiteren van de nieuwe kabinetsplannen. Diervoerspecialist ForFarmers zal juist de meeste tegenwind gaan ondervinden, denkt Kepler. Het koersdoel voor ForFarmers is 3,91 euro. Bron: ABM Financial News

