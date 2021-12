Besi waarschuwt voor lagere omzet door hevige regenval in Maleisie

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft last van tijdelijke verstoringen bij een productiefaciliteit in Maleisië, waardoor de omzet in het vierde kwartaal lager zal uitvallen dan verwacht. Dit maakte de halfgeleiderspecialist uit Duiven maandagochtend bekend.

Door hevige regenval in Maleisië heeft Besi last van lekkage bij een assemblagefabriek in Shah Alam. Als gevolg is de assemblage van circa 60 zogenoemde die attach-systemen met een waarde van circa 25 miljoen euro stilgelegd. Deze systemen zouden in het vierde kwartaal van dit jaar worden verscheept naar klanten.

De regenval is afgelopen zondag gestopt en Besi verwacht dat de werkzaamheden in de fabriek spoedig weer worden hervat.

Door de regenval voorziet Besi een omzetdaling in het vierde kwartaal van circa 15 tot 20 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Besi mikte aanvankelijk voor het vierde kwartaal op een omzetdaling van 5 tot 15 procent. De regenval heeft wel een “minimale” impact op de plannen om meer hybride bondingsystemen te produceren in de eerste helft van 2022.

De kosten gerelateerd aan de schade bij de fabriek in Shah Alam zullen volgens eerste schattingen 4 tot 6 miljoen euro bedragen en worden opgenomen in de cijfers over het vierde kwartaal. De geschatte kosten om het gebouw en de productieapparatuur te repareren zullen volgens Besi niet hoger zijn van 2 miljoen euro.

In het vierde kwartaal boekt Besi naar verwachting voor 180 tot 190 miljoen euro aan orders tegenover 157,3 miljoen een jaar eerder. Besi profiteerde van een gunstige vraag in een traditioneel zwak kwartaal. In het derde kwartaal realiseerde Besi orders ter waarde van 209,2 miljoen euro.