Vrachtwagenfabrikanten starten Europees oplaadnetwerk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vrachtwagenfabrikanten Traton, Daimler Truck en Volvo Group zijn een samenwerking gestart voor een oplaadnetwerk voor elektrische vrachtwagens in Europa. Dat maakten de partijen donderdag bekend. De drie eigenaren hebben een gelijk aandeel in de joint venture, die naar verwachting in 2022 actief wordt, en zullen samen 500 miljoen euro investeren in het oplaadnetwerk. Er moeten binnen vijf jaar tenminste 1.700 oplaadpunten met groene stroom komen, op en dichtbij snelwegen en op logistieke punten en eindbestemmingen. Het aantal oplaadpunten zou nog aanzienlijk kunnen stijgen, door extra partners en publieke financiering. De onderneming moet bijdragen aan de 'Green Deal' van de EU. Bron: ABM Financial News

