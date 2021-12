Barclays prefereert Bpost boven PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bpost

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag in een sectorrapport de voorkeur uitgesproken voor het aandeel Bpost boven PostNL. Barlcays verhoogde het advies voor het Belgische Bpost van Gelijkgewogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 9,70 naar 10,00 euro ging. Het advies voor het Nederlandse PostNL werd juist verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en het koersdoel van 5,20 naar 4,00 euro. De analisten zijn te spreken over de groeivooruitzichten voor Bpost op middellange termijn, dankzij een transformatie in België met de lancering van een nieuwe pakket- en postbezorgingsdivisie. Daarmee kan het postbedrijf volgens de analisten de nodige kosten besparen. Verder kan Bpost internationaal groeien dankzij de overnames van Radial en Active Ants. De winstontwikkeling van PostNL is daarentegen onzeker, zo oordeelde Barclays. In 2022 kan het niet de prijzen verhogen voor het versturen van briefpost, waardoor de extra winsten uit 2020 verdampen, terwijl de marges op de pakketvolumes zullen normaliseren. Ook vindt Barclays de EBIT-outlook van PostNL voor 2024 ambitieus, gezien de volumegroei die voor de pakketten wordt verwacht. Met een EBIT-taxatie van 291 miljoen euro zit Barclays onder de consensusverwachting. Bron: ABM Financial News

