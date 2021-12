Kepler Cheuvreux zet Ackermans op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ackermans & van Haaren

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft Ackermans & van Haaren op de kooplijst gezet en de koersdoelen van dit aandeel en dat van CFE verhoogd. Dat meldde de broker maandag in een rapport. De adviesverhoging is het gevolg van hogere verwachte winsten voor de bedrijven in de beleggingsportefeuille van Ackermans en van Haaren. De analisten verhoogden hun verwachtingen voor de winst per aandeel met 27 procent voor dit jaar en met 17 tot 18 procent voor de twee komende jaren. De analisten voorzien voor dit jaar een record voor het onderliggende resultaat. De waarderingen stegen met 3 procent voor de ouderenzorg- en het vastgoedsegment, tot 67 procent in het groeikapitaalsegment. Ook bij Marine Engineering gingen de verwachtingen stevig omhoog, terwijl de palmolieplantages in het segment Energy & Resources een goede bijdrage leverden dankzij tijdelijk hogere prijzen. Private Banking, de grootste divisie, blijft 'solide' presteren volgens de analisten. Het advies op Ackermans & van Haaren ging van Houden naar Kopen en het koersdoel van 156,00 naar 185,00 euro. Ook het koersdoel van het aandeel CFE ging fors omhoog, van 101,00 naar 128,00 euro. De opsplitsing van CFE is gunstig voor de waardering van DEME, dat nu beter vergeleken kan worden met de Nederlandse rivaal Boskalis. De bouwactiviteiten kunnen juist een lagere waardering tegemoet zien, door de huidige lage waardering van de sector, benedengemiddelde marges en een beperkte omvang en free float. Al met al stijgt de verwachte winst per aandeel CFE voor 2021 tot en 2023 met gemiddeld 23 procent en blijft het koopadvies hier staan. Het aandeel Ackermans & van Haaren stijgt maandag 4,2 procent en CFE wint ook 4,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.