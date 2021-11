BlackRock investeert in autolaadnetwerk Ionity

Zie hieronder het hele verhaal. Partner dus. Beter kan ik het niet vertellen (en zit ik dik in Shell).SHELL GAAT SAMENWERKING AAN MET IONITY – NETWERK VAN SNELSTE OPLAADPUNTEN IN EUROPA IN DE MAAK27 nov. 2017Shell heeft een overeenkomst getekend met IONITY, waardoor automobilisten met een elektrische auto binnenkort met een gerust hart lange afstanden in Europa kunnen rijden.Ionity logo with fuel pumpIONITY – een joint venture van BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group (inclusief Audi en Porsche) – is opgericht om langs de belangrijkste Europese snelwegen een netwerk van oplaadpunten met een laadvermogen van 350 kilowatt te bouwen. Hiermee kunnen de nieuwste elektrische auto’s gemiddeld in vijf tot acht minuten worden opgeladen, tot wel drie keer sneller dan bij de huidige beschikbare laadpalen. In eerste instantie worden de snellaadpunten bij tachtig geselecteerde Shell-stations geïnstalleerd, verspreid over tien Europese landen.“Klanten willen met een gerust hart lange afstanden kunnen afleggen, wetende dat er onderweg betrouwbare, comfortabele en gebruiksvriendelijke locaties zijn waar ze hun elektrische auto snel kunnen opladen,” aldus István Kapitány, Executive Vice President Retail bij Shell. “De vraag naar oplaadpunten langs de belangrijkste Europese snelwegen neemt naar verwachting snel toe. Shell is nu in tien landen de grootste partner geworden van IONITY. Hiermee anticiperen we op de behoefte aan snelle oplaadpunten en bieden we onze klanten toegang tot de snelste oplaadpunten in Europa.”Shell is ervan overtuigd dat meer mensen voor elektrisch rijden zullen kiezen als er altijd en overal een scala aan betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplaadoplossingen beschikbaar is.Shell RechargeDe overeenkomst past in de ambitie van Shell om wereldwijd meer en schonere energieoplossingen te realiseren. Onlangs nam Shell al het in Amsterdam gevestigde NewMotion over, één van de grootste aanbieders van oplaadpunten thuis en op het werk in Europa. Daarnaast werkt Shell in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan een netwerk van snellaadpunten op haar tankstations, onder de naam Shell Recharge.Zo wordt bij Shell-station De Andel langs de A12 nabij Gouda binnenkort het eerste Shell Recharge snellaadpunt in gebruik genomen. “In Nederland hebben we de ambitie om een eerste netwerk van 25 laadpunten in de Randstad te realiseren,” zegt Machteld de Haan, General Manager Shell Retail Benelux & France. De elektriciteit die klanten hier afnemen is volledig afkomstig van Nederlandse, groene energiebronnen.Shell heeft wereldwijd dagelijks 30 miljoen retailklanten en oplaadoplossingen voor elektrische auto’s vormen slechts één van de manieren waarop het bedrijf hen willen voorzien van meer en schonere energie. Zo werkt Shell ook aan het verbeteren van de efficiëntie van traditionele brandstoffen en ondersteunen we de ontwikkeling van emissiearme brandstoffen voor de vervoers- en transportsector, zoals waterstof, biobrandstoffen en aardgas.Shell en IONITY gaan samenwerken in de volgende landen: België, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk.Gemiddeld zullen per Shell-station zes IONITY-laadpalen beschikbaar zijn.Dit netwerk met een laadvermogen van tot wel 350 kilowatt zal het mogelijk maken om geschikte auto’s aanzienlijk sneller op te laden, en zal zowel de huidige elektrische modellen ondersteunen als de volgende generatie met de meest geavanceerde technologie.De oplaadpunten zullen gebruikmaken van het gecombineerd laadsysteem (CCS), het systeem dat vereist is voor de meeste Europese en Amerikaanse elektrische auto’s.Het netwerk van IONITY, dat circa 400 snellaadpunten zal gaan omvatten, zal lange elektrische autoritten door diverse Europese landen mogelijk maken.Shell MediacontactenTelefoon: 070 377 8750Email: media-nl@shell.com