Raad van Bestuur UBS kiest Mustier als nieuwe voorzitter - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) UBS heeft Jean Pierre Mustier, voormalig CEO van UniCredit, aangewezen als mogelijke opvolger van voorzitter Axel Weber, wiens mandaat in 2022 afloopt. Dat zeggen drie bronnen die op de hoogte zijn van de zaak aan het media-agentschap Reuters. Een bron dicht bij Mustier beweert echter dat de 60-jarige Fransman geen onmiddellijke plannen heeft om het Pegasus Europe special purpose acquisition (SPAC) vehikel te verlaten dat hij heeft opgezet en waarin hij heeft geïnvesteerd na zijn vertrek bij UniCredit een jaar geleden. Het bestuur van de grootste bank van Zwitserland wil voor het eind van het jaar een nieuwe voorzitter kiezen en heeft Mustier opgenomen in een shortlist van mogelijke kandidaten, aldus de bronnen, die op voorwaarde van anonimiteit spreken omdat de zaak vertrouwelijk is. UBS en vertegenwoordigers van Weber weigerden commentaar te geven. Bron: ABM Financial News

