CFO Wolfgang Schaefer weg bij Continental

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Financieel directeur Wolfgang Schaefer is per direct vertrokken bij Continental. Dit maakte de Duitse fabrikant van auto-onderdelen en banden donderdag bekend. De raad van commissarissen besloot vandaag tot deze stap, naar eigen zeggen in overleg met Schaefer. Het vertrek van Schaefer, die op 1 januari 2010 werd benoemd tot CFO, houdt verband met een onderzoek naar het manipuleren van emissietesten van dieselmotoren met behulp van software. CEO Nikolai Setzer zal tijdelijk de taken van Schaefer overnemen totdat een opvolger is benoemd. Bron: ABM Financial News

