Musk blijft aandelen Tesla verkopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft opnieuw een flinke pluk aandelen Tesla verkocht en tegelijk toegekende aandelenopties uitgeoefend. Dit bleek uit meldingen bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Oprichter en CEO Musk verkocht maandag ruim 934.000 aandelen. De verkoop leverde de miljardair nog eens zo'n 930 miljoen dollar op. De topman verkocht de afgelopen weken al meermaals aandelen Tesla, en inmiddels staat de teller op ongeveer 7,8 miljard dollar. Dat Musk aandelen verkoopt, is geen verrassing. Op Twitter kondigde de CEO zijn plannen meermaals aan. Ook Tesla-bestuurslid Kimbal Musk verkocht al aandelen Tesla, kort voor zijn broer Elon op Twitter voor het eerst zijn verkoopplannen aankondigde. Het aandeel Tesla lijkt dinsdag 1,4 procent lager te openen, nadat het aandeel maandag bijna 2 procent lager sloot op 1.013,39 dollar. Bron: ABM Financial News

