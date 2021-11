Google verliest beroep tegen miljardenboete EU Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een Europees gerechtshof heeft een boete voor Google van 2,8 miljard dollar in een mededingingszaak grotendeels overeind gehouden nadat de Amerikaanse zoekmachine in beroep ging, waarmee de aanval van de EU op grote technologiebedrijven een nieuwe impuls krijgt. Het algemene gerechtshof van de EU in Luxemburg ondersteunde woensdag een oordeel van de Europese mededingingsautoriteiten uit 2017, dat de zoekmachine de mededingingsregels had gebroken door gebruikers te leiden naar zijn eigen advertenties die winkels met elkaar vergelijken, ten kosten van concurrerende diensten. Het gerechtshof concludeerde dat de aanpassingen die Google aan zijn zoekmachine deed om zijn eigen advertenties te bevoordelen geen efficiënties opleverden "die de negatieve effecten op mededinging zouden tegengaan." Daarmee werd een belangrijk argument van Google terzijde geschoven. Een kleine overwinning voor Google is dat volgens het hof niet is aangetoond door de mededingingsautoriteiten dat het gedrag van Google de concurrentie tussen zoekmachines heeft verstoord. Op de kleinere markt van zoekmachines voor winkelvergelijkingen was er wel een schadelijk effect. "De uitspraak van vandaag geeft de duidelijke boodschap dat het gedrag van Google onrechtmatig was en geeft de markt de nodige juridische duidelijkheid", reageerde de Europese Commissie woensdag. Google kan nog in beroep gaan bij de hoogste rechtbank, het Europese Hof van Justitie. De Europese mededingingswaakhond heeft in totaal meer dan 9 miljard dollar aan boetes aan Google opgelegd en heeft ook Apple en Facebook in het vizier. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.