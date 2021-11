Continental verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Continental heeft in het derde kwartaal de omzet zien afnemen, de resultaten stevig zien stijgen en de outlook voor dit jaar verlaagd Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Duitse fabrikant van auto-onderdelen en banden. Continental houdt rekening met tekorten in de aanvoer van halfgeleiders, aanhoudende problemen in de bevoorradingen en in de vraag en volatiele markten. De fabrikant gaat voor het lopende boekjaar uit van een omzet van 32,5 tot 33,5 miljoen euro met een aangepaste EBIT-marge van 5,2 tot 5,6 procent. Eerder ging de onderneming uit van een omzet tussen de 33,5 en 34,5 miljard euro en een marge tussen de 6,5 en 7,0 procent. Resultaten In het afgelopen kwartaal zag Continental een 7,4 procent lagere omzet van 8,04 miljard euro door een afgenomen autoproductie, met een operationeel resultaat (EBITDA) dat op jaarbasis 61,2 procent steeg naar 975,2 miljoen euro. De bijbehorende marge steeg van 7,0 procent naar 12,1 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam over de verslagperiode positief uit op 418,5 miljoen euro tegen een verlies van 673,6 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis daalde dit resultaat met 42,4 procent. De marge daalde naar 5,2 procent. Op nettoniveau kon het bedrijf stevige vooruitgang boeken met een winst van 309 miljoen euro tegen een verlies van 719 miljoen euro een jaar eerder. Het aandeel Continental noteerde woensdag onveranderd op 105,41 euro. Bron: ABM Financial News

