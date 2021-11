DuPont verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft de outlook voor heel het boekjaar verlaagd vanwege de aanhoudende problemen in de leveringsketen die voor het Amerikaanse chemieconcern vooral voelbaar zijn in de automotive eindmarkten. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Volgens CEO Ed Breen wist DuPont in het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten te behalen. Dit kwam onder meer door prijsverhogingen te midden van de ongekende mondiale tekorten, logistieke uitdagingen en aanhoudende inflatoire druk. CFO Lori Koch wees erop dat de aanhoudende tekorten in de halfgeleiderindustrie invloed heeft op de voor DuPont belangrijke automotive markt. Dit dwingt het bedrijf om zijn outlook te verlagen. Voor heel 2021 rekende DuPont op een aangepaste winst per aandeel van 4,24 tot 4,30 dollar. Dat is nu 4,18 tot 4,22 dollar. De omzet zal vermoedelijk uitkomen op 16,34 tot 16,40 miljard dollar en niet langer op 16,45 tot 16,55 miljard dollar. In het derde kwartaal behaalde DuPont een hogere winst uit voortgezette activiteiten. Die steeg van 80 naar 433 miljoen dollar, of 0,80 dollar per aandeel. De operationele EBITDA verbeterde met 20 procent op jaarbasis naar 1,09 miljard dollar. De aangepaste winst van 1,15 dollar per aandeel was beter dan de 1,12 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. De omzet van DuPont steeg van 3,63 naar 4,27 miljard dollar, waar analisten rekenden op 4,16 miljard dollar. De autonome omzetgroei bedroeg 16 procent. Miljardenovername Rogers en desinvestering Mobility tak Afzonderlijk meldde DuPont dinsdag de overname van het gespecialiseerd materialenbedrijf Rogers Corporation voor 5,2 miljard dollar, die in het tweede kwartaal van 2022 moet zijn afgerond. Verder zal DuPont als onderdeel van strategische herzieningen een groot deel van zijn Mobility & Materials segment desinvesteren. De onderdelen die DuPont mogelijk zal afstoten zijn goed voor een omzet van zo'n 4,2 miljard dollar en een operationele EBITDA van 1 miljard dollar op basis van de inschattingen voor het volledige boekjaar 2021. Het aandeel DuPont noteert dinsdag voorbeurs bijna 4 procent in de min. Bron: ABM Financial News

