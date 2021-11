'Pilot Tesla geen goed nieuws voor Fastned' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Het bericht dat Tesla een proef start om in Nederland ook autobezitters toe te laten tot zijn oplaadstations die geen Tesla rijden, is geen heel grote verrassing. Dit zegt analist Marc Hesselink van ING tegen ABM Financial News. Wel meent hij dat de pilot een kleine tegenvaller is, omdat simpelweg elke auto die oplaadt bij Tesla dit niet zal doen bij Fastned. "Maar 10 stations [van Tesla] is in verhouding niets ten opzichte van alle locaties die Fastned in Nederland heeft." Daaraan voegt analist Juri Zanieri van zakenbank Kempen toe dat al 30 procent van de klanten van Fastned een Tesla heeft. "Elektrische voertuigen laden waar en wanneer het nodig is", aldus de analist. Dat geldt ook voor koffietentjes; er zijn er veel, maar de meest lucratieve koffietentjes zitten op plekken waar veel mensen komen, zoals op treinstations.

?

Als Tesla de pilot ook doortrekt naar het buitenland, dan kan de impact volgens Hesselink van ING dan ook groter zijn, "aangezien het verhoudingsgewijs veel meer locaties zijn en omdat daar de locatie kaarten nog geschud moeten worden." Tesla wordt dan mogelijk een concurrent van Fastned bij het in handen krijgen van nieuwe locaties. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.