Gilead verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft na een sterk derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. Dit bleek donderdagavond uit de cijfers van de samenwerkingspartner van Galapagos. In het derde kwartaal steeg de nettowinst van 360 miljoen naar liefst 2,59 miljard dollar. De aangepaste winst van 2,65 dollar was beter dan de 1,76 dollar waar de markt op rekende. De omzet werd gespekt door het medicijn Veklury, ook wel bekend als remdesivir, dat wordt gebruikt als behandeling tegen het coronavirus. In het derde kwartaal steeg de totale omzet van 6,58 naar 7,42 miljard dollar, waar de markt rekende op 6,29 miljard dollar. Outlook Voor het hele boekjaar 2021 rekent Gilead niet langer op een winst per aandeel van 6,90 tot 7,25 dollar maar op 7,90 tot 8,10 dollar. De omzet moet uitkomen op 26 tot 26,3 miljard dollar, waar het bedrijf eerder rekende op 24,4 tot 25 miljard dollar. De omzet uit Veklury komt naar verwachting hoger uit dan eerder verwacht, op 4,5 tot 4,8 miljard dollar. Gilead rekende eerder op 2,7 tot 3,1 miljard dollar. Analisten voorspellen voor heel 2021 een winst per aandeel van 7,23 dollar en een omzet van 25,24 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

