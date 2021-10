Omzet Ctac omhoog in derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet stevig zien oplopen, niet alleen op autonome basis, maar ook door overnames. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de IT-dienstverlener over het derde kwartaal. De omzet steeg over deze verslagperiode met 18,6 procent, waarvan 11,9 procent op autonome basis, naar 24,9 miljoen euro. De overname van Oliver IT droeg 6,7 procent bij aan de omzetgroei van de onderneming over het derde kwartaal. Het operationeel resultaat (EBITDA) daalde evenwel met 3,8 procent naar 2,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam daarnaast met 14,2 procent af naar 1,2 miljoen euro. Netto bleef er dan 0,8 miljoen euro over, een afname van 11,1 procent. Outlook Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht Ctac voor 2021 'een stijging van de omzet en EBITDA op jaarbasis als gevolg waarvan de omzetdoelstelling van 100 miljoen euro en de bijbehorende EBIT-doelstelling van 6 procent binnen bereik komen.' Op een rood Damrak sloot de koers van het aandeel Ctac woensdag 0,9 procent hoger op 4,44 euro. Bron: ABM Financial News

