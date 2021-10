Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, meeliftend op het positieve sentiment op Wall Street waar de resultaten van de Amerikaanse grootbanken goed werden ontvangen.

De Stoxx Europe 600 index sloot 1,2 procent hoger op 465,92 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 1,4 procent op 15.462,72 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,3 procent bij een slotstand van 6.685,21 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,9 procent en steeg naar 7.207,71 punten.

"De zorgen over de energieprijzen en inflatie zijn wat afgezwakt, hoewel dit mogelijk van korte duur is, gezien de stijging van de gasprijzen vandaag", aldus analist Josh Mahony van IG.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees ook op de alsmaar stijgende olie- en gasprijzen, die druk zetten op aan energie gerelateerde sectoren, die gedwongen worden om in de productie te snijden door de sterk oplopende kosten en tekorten. Hewson wees onder meer op het nieuws dat de Belgische zinkspecialist Nyrstar zijn productie met 50 procent terugschroeft bij drie van zijn fabrieken in Europa.

Een vat WTI-olie kostte een half procent duurder rond 81 dollar, terwijl het termijncontract voor gas, de Dutch TTF, met 9 procent steeg naar 102,26 euro.

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde in zijn maandrapport dat de huidige energiecrisis de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag kan verhogen. Ook verhoogde het IEA de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 en 2022.

Verder werd donderdag bekend dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met ruim 6 miljoen zijn gestegen.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,1588. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees verder op de verdere daling van de Turkse lira na het nieuws dat drie leden van de Turkse centrale bank zijn ontslagen door president Erdogan. De lira handelde rond 0,1088 dollar.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero heeft bezorgingsdienst Hugo overgenomen, waarmee het zijn positie in Centraal-Amerika en het Caribisch gebied uitbreidt. Het aandeel daalde circa een half procent.

In Frankfurt vielen verder Siemens en SAP in positieve zin op, met plussen van zo'n 3 procent. Nutsbedrijven E.ON en RWE behoorden tot de dalers in de DAX en verloren tot een procent.

In Parijs stond sectorgenoot Engie onder druk, met een verlies van een procent. ArcelorMittal was koploper in de CAC, met een plus van ruim 3 procent.

In Londen gingen mijnbouwers en grondstoffenaandelen aan kop. Antofagasta, Glencore, Anglo American, Rio Tinto en BHP wonnen 3 tot 4 procent.

Financials eindigden ook het groen na de sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse grootbanken. Société Générale, ING en Deutsche Bank wonnen rond één procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa duidelijk in het groen.