Bed Bath & Beyond boekt teleurstellende cijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bed Bath & Beyond heeft in het tweede kwartaal de resultaten onder druk zien staan en paste daarom ook de outlook iets neerwaarts bij. Dit bleek uit de cijfers van het bedrijf. “Terwijl de resultaten onder de verwachtingen uitkwamen blijven we vol vertrouwen”, aldus CEO Mark Tritton in een toelichting op de cijfers. In het tweede kwartaal, dat tot eind augustus 2021 liep, zag Bed Bath & Beyond de omzet met 26 procent dalen tot bijna 2 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog 2,7 miljard. Zelf rekende de retailer op een omzet van 2,04 tot 2,08 miljard dollar. Netto boekte het bedrijf een verlies van 73 miljoen dollar, tegenover een nettowinst van 218 miljoen euro over dezelfde periode een jaar geleden. De aangepaste EBITDA daalde ook van 199 naar 84 miljoen euro. De bijbehorende marge ging van 7,4 naar 4,3 procent. Outlook Voor het derde kwartaal rekent Bed Bath & Beyond op een nettowinst tussen 1,96 en 2,0 miljard dollar. De aangepaste brutomarge zal tussen 34 en 35 procent liggen, terwijl de aangepaste EBITDA tussen 80 en 85 miljoen dollar zal uitkomen. De aangepaste winst per aandeel zal naar verwachting tussen 0 en 0,05 dollar uitkomen. Voor het hele boekjaar heeft het bedrijf de outlook licht aangepast. De omzet zal naar verwachting tussen 8,1 en 8,3 miljard dollar uitkomen. Eerder ging de retailer nog uit van 8,2 tot 8,4 miljard dollar. De aangepaste EBITDA zal tussen 425 en 465 miljoen dollar uitkomen, tegenover een eerdere verwachting van 520 tot 540 miljoen euro. De aangepaste winst zal tussen 0,70 en 1,10 dollar per aandeel bedragen. Bron: ABM Financial News

