Mediahuis wil Duitse Aachener overnemen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Mediahuis is in verregaande onderhandelingen met Aachener Verlagsgesellschaft over een overname van de Duitse mediagroep. Dit maakten beide partijen maandagavond bekend. In geval van een succesvolle afronding van de gesprekken, wordt Mediahuis de belangrijkste aandeelhouder van AVG's dochteronderneming Medienhaus Aachen, uitgever van Aachener Zeitung en Aachener Nachrichten. Mediahuis verwerft dan een belang van 70 procent in de dochteronderneming. Naast het uitgeven van kranten omvat het portfolio van Medienhaus Aachen ook print, digitale media, radio, drukwerk, logistiek, beurzen en postdiensten. Medienhaus realiseert een jaarlijkse omzet van 80 miljoen euro. Beide partijen verwachten de onderhandelingen binnenkort af te ronden. "Een eventuele overname van Aachener Verlagsgesellschaft past binnen de Europese groeiplannen van Mediahuis en zou de groep in staat stellen om haar geografische voetafdruk uit te breiden naar de Duits-Nederlandse grensregio", zo valt in het persbericht te lezen. Bron: ABM Financial News

