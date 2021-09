Europese aandelen topfavoriet bij Credit Suisse Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Europese aandelen blijven het meest interessant om in te beleggen. Dit stelde Credit Suisse woensdag. Alleen voor Europa zitten de groeiramingen van Credit Suisse voor 2021 en 2022 boven de consensus. "Het inkoopmanagerssentiment is veel beter dan in de VS', aldus de analisten. Beleggers lijken dit echter over het hoofd te zien, menen zij, wat erg ongebruikelijk is. Stijgende inflatieverwachtingen en obligatierendementen maken doorgaans dat Europa bovengemiddeld presteert. "Europa heeft minder loonproblemen dan andere regio's", meent de zakenbank. Anderzijds is ook het overschot aan liquiditeit in Europa het grootste, aldus Credit Suisse, nu de ECB zijn balans sterker blijft vergroten dan centrale banken elders. Verder zijn Europese aandelen goedkoper gewaardeerd dan in de VS en zijn Europese bedrijven koploper in "groen en duurzaam". Tot slot is de populariteit van eurosceptische politieke partijen afgenomen, aldus de bank. Credit Suisse prefereert Spanje en Italië boven Duitsland. Namen op de favorietenlijst zijn BASF, Brenntag, Logitech, Schneider, Societe Generale en Smurfit Kappa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.