Pernod Ricard verwacht hogere jaarwinst na belastingvoordeel VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Pernod Ricard

(ABM FN-Dow Jones) Pernod Ricard verwacht dat een importbelastingvoordeel in de Verenigde Staten een positieve impact zal hebben op de winstgevendheid dit jaar. Dit maakte het drankenconcern woensdag bekend. Het drankenconcern verwacht in de VS 163 miljoen dollar meer brutowinst te boeken, waarvan 33 miljoen dollar terugkerend is. De autonome groei kan dit jaar hierdoor 1 procent extra aandikken.

Het aandeel steeg woensdagochtend met 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.