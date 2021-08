Booking ziet omzet weer stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Booking heeft in het tweede kwartaal de omzet fors zien herstellen, maar boekte nog wel altijd verlies onder de streep. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de boekinggigant. Topman Glenn Fogel zei het bemoedigend te vinden dat er opnieuw sprake was van een verbetering op kwartaalbasis. Vooral in Europa en de VS zag de topman verbetering. De omzet steeg met 243 procent op jaarbasis naar 2,2 miljard dollar. Dit leverde desalniettemin een verlies op van 167 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een winst van 122 miljoen dollar. Afgelopen kwartaal besloot Booking om 137 miljoen dollar aan ontvangen staatssteun terug te betalen. In het tweede kwartaal van 2020 ontving het bedrijf juist nog 100 miljoen dollar aan steun. De aangepaste EBITDA bedroeg afgelopen kwartaal 48 miljoen dollar tegenover een verlies van 376 miljoen dollar vorig jaar in dezelfde periode. Het aandeel steeg in de handel voorbeurs ruim 3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

