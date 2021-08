Beursblik: Heineken profiteert van eenmalige factoren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Dit stelde analist Reginald Watson van ING na bestudering van de halfjaarcijfers van Heineken. De sterke resultaten van de bierbrouwer in de eerste helft van 2021 zijn volgens hem te danken aan eenmalige factoren, die duidelijk worden als de resultaten worden vergeleken met die in 2019. "En de outlook van het bedrijf laat zien dat de marge in de tweede helft van 2021 en in 2022 zal blijven dalen." ING heeft een verkoopadvies op Heineken met een koersdoel van 61,57 euro. Maandag steeg het aandeel 0,2 procent naar 98,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

