Oprichter Nikola aangeklaagd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Trevor Milton, de oprichter van Nikola, is beschuldigd van het misleiden van beleggers. De Amerikaanse openbaar aanklager uit New York meent dat Milton tussen november 2019 en september 2020 beleggers heeft misleid over de ontwikkelingen bij Nikola en de vooruitgang die de bouwer van elektrische vrachtwagens boekte. Milton, ook een tijd CEO van Nikola, deed zijn uitspraken op onder meer social media en tv. Zo noemde hij de Nikola One volledig operationeel, terwijl hij volgens de aanklager wist dat dit prototype niet operationeel was. Ook over een ander model, de Badger, loog Milton volgens de aanklager. Daarnaast zei Milton dat orders niet geannuleerd konden worden en dus beschouwd worden als omzet. De werkelijkheid is volgens de aanklager dat die orders elk moment konden worden ingetrokken. Vorig jaar publiceerde Hindenburg Research al een rapport waarin het Milton beschuldigde van vergelijkbare zaken. Aanvankelijk werd Hindenburg nog door Nikola weggezet als een ‘short seller’ die louter bezig was met eigen gewin, maar uiteindelijk stapte Milton wel op als CEO. Het aandeel daalt donderdag bijna 9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

