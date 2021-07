General Electric rekent op betere kasstroom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric heeft na het tweede kwartaal de outlook voor het hele boekjaar aangepast. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse bedrijf. De verwachting voor de vrije kasstroom uit industriële activiteiten werd verhoogd. Inmiddels rekent General Electric op 3,5 tot 5,0 miljard dollar. Eerder was dit nog 2,5 tot 4,5 miljard dollar. De outlook voor de autonome omzet, voor de marges en voor de aangepaste winst per aandeel bleef onveranderd. De aangepaste winst per aandeel komt dit jaar naar verwachting van het bedrijf uit Boston uit tussen de 0,15 en 0,25 dollar. Tweede kwartaal De totale orders stegen afgelopen kwartaal met 33 procent naar 18,3 miljard dollar. Op autonome basis stegen de orders met 30 procent. De omzet steeg met 9 procent tot 18,3 miljard dollar. De winstmarge verbeterde, maar bleef negatief op -1,3 procent. General Electric boekte een nettoverlies van 0,07 dollar per aandeel, maar een jaar eerder was dit nog een verlies van 0,15 dollar. Op aangepaste basis steeg het resultaat van een verlies van 0,14 dollar per aandeel naar een winst van 0,05 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

