Beperkte verliezen op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa stonden maandag licht onder druk. De Stoxx Europe 600 index daalde uiteindelijk 0,1 procent tot 461,14 punten, de Duitse DAX verloor 0,3 procent op 15.618,98 punten, de Franse CAC 40 won 0,2 procent op 6.578,60 punten en de Britse FTSE 100 moest het doen met een fractioneel verlies op 7.025,43 punten. De Europese beurzen deden maandag een stapje terug en traden daarmee in het voetspoor van de Aziatische aandelenmarkten, zo merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. De beurzen in Azië lieten flinke verliezen zien, nadat Chinese toezichthouders zich laten gelden en hervormingen willen doorvoeren voor techbedrijven en onderwijsbedrijven. "In de loop van de dag en in aanloop naar de opening van Wall Street, namen de verliezen wat af, waarbij grondstofaandelen de Britse FTSE 100 lieten opveren van de laagste niveaus van de dag", aldus Hewson. Wel zag de analist dat de Duitse DAX ondermaats presteerde, na cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen. De samengestelde Ifo index daalde van 101,7 in juni naar 100,8 in juli. Er was door economen vooraf gerekend op een stijging naar 102,5. "De Duitse Ifo zakt voor het eerst sinds het begin van het jaar als gevolg van de problemen in de leveringsketen en de vrees dat de deltavariant het herstel zou kunnen beschadigen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. Hewson merkte op dat het cijferseizoen inmiddels ook begonnen is voor mijnbouwbedrijven. Anglo American presenteerde in de eerste helft van dit jaar een recordwinst. "Mijnbouwaandelen lagen er dan ook sterk bij vandaag", aldus Hewson. "Door de prestaties [van Anglo] nemen de verwachtingen dat andere mijnbouwers als Rio Tinto en Glencore ook een outperformance zullen laten zien, toe." Rio Tinto komt deze week met cijfers, Glencore volgende week. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees verder op het feit dat het aantal coronagevallen van de deltavariant blijft stijgen en dat daardoor een uitbreiding van beperkingen dreigt. Beleggers vrezen dat het economisch herstel hierdoor gaat haperen. Marktstrateeg Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management verwacht dat de volatiliteit de rest van het jaar blijft, omdat de groei afzwakt en beleidsondersteuning mogelijk wordt ingetrokken. Daarom zullen beleggers later deze week met veel aandacht naar het rentebesluit van de Federal Reserve kijken. De euro/dollar handelt licht hoger op 1,1810. Olie werd iets goedkoper op 71,60 dollar. Bedrijfsnieuws Bankaandelen als Deutsche Bank, Barclays en Société Générale wisten verliezen in de ochtendhandel om te zetten in overtuigende winsten bij het slot. Oliefondsen als Royal Dutch Shell en BP sloten zo'n 3 procent hoger. Deutsche Boerse was één van de grootste dalers in Frankfurt en verloor bijna 2 procent in de DAX. ArcelorMittal deed goede zaken in Parijs en Amsterdam met een winst van ruim 4 procent. Prosus stond fors onder druk en daalde bijna 9 procent in Amsterdam. Dit weekend werd internetreus Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, door de Chinese toezichthouder opgedragen om binnen 30 dagen zijn exclusieve muzieklicenties met enkele wereldwijde labels op te geven. Philips opende aanvankelijk nog in het groen na cijfers, maar sloot toch meer dan 4 procent lager. Tussenstand Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de beursindexen in Amerika licht lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.