Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 457,52 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 15.550,28 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 6.511,03 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.016,41 punten. De aandelenmarkten zetten daarmee de opwaartse trend voort, gesteund door het hogere slot van Wall Street op woensdag en sterke bedrijfswinsten. De Dow sloot woensdag bijna 300 punten hoger, waarbij beleggers vasthielden aan de 'buy-the-dip', nadat de Amerikaanse benchmark maandag de grootste daling op één dag sinds oktober doormaakte. "Het cijferseizoen is goed begonnen, met resultaten die de verwachtingen voor het tweede kwartaal overtreffen", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Het optimisme dat de markt aanjaagt, compenseert momenteel duidelijk de vrees voor een nieuwe besmettingsgolf, daarbij ongetwijfeld geholpen door het vertrouwen dat het vaccin voorkomt dat een piek in het aantal coronabesmettingen [opnieuw] tot ernstige lockdowns zal leiden", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het Franse ondernemersvertrouwen in juli licht is gedaald. De index daalde van 114 naar 113. Daarnaast kijkt de markt uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de daarop volgende toelichting. Veel vuurwerk wordt niet verwacht. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank wees erop dat de ECB vandaag geen nieuwe economische ramingen zal overleggen. Daarvoor is het wachten tot de vergadering in september. Vermoedelijk is het daarom wachten tot die vergadering alvorens de ECB aangeeft dat de inkopen onder het PEPP na maart 2022 niet worden voortgezet. De euro/dollar noteerde op 1,1795. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1791 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1792 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,8 procent hoger. Bedrijfsnieuws Unilever noteerde rond het middaguur maar liefst 4,6 procent lager. De omzet van Unilever is in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw gegroeid, maar wel in een iets minder hoog tempo dan aan begin van dit jaar. Analisten waren echter vooral teleurgesteld door een neerwaartse bijtstelling van margeverwachting voor heel dit jaar. Roche heeft in het eerste halfjaar een kleine groei gerealiseerd, dankzij onder meer coronatests. Het aandeel daalde 2,1 procent. Technip boekte het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst op een hogere omzet. De nettowinst daalde van 128 miljoen naar 100 miljoen euro, terwijl de omzet steeg van 3 miljard naar 3,2 miljard euro. Het aandeel verloor 0,7 procent. In Duitsland was Delivery Hero met een koerswinst van 3,9 procent de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. SAP bungelde met een verlies van 1,5 procent onderaan. In Frankrijk presteerde Publicis Groupe sterk met een winst van 3,7 procent, terwijl Danone met een verlies van 1,1 procent de sterkste daler van de CAC40 is. Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent hoger op 4.358,69 punten. De Dow Jones index eindigde 0,8 procent in het groen op 34.798,00 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 14.631,21 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.