Nokia gaat outlook verhogen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nokia heeft beleggers dinsdagochtend geïnformeerd dat het zijn eerder afgegeven outlook voor 2021 verwacht te overtreffen. "We maken goede vorderingen met ons driefasenplan om duurzame, winstgevende groei en technologisch leiderschap te bereiken", en "we blijven wat tegenwind verwachten in de tweede jaarhelft, zoals we eerder hebben benadrukt, maar onze prestaties in de eerste helft vormen een goede basis voor het hele jaar", aldus topman Pekka Lundmark van het Finse technologiebedrijf in een toelichting. Op 29 april herhaalde Nokia nog zijn eerder afgegeven outlook van een omzetverwachting voor 2021 in de bandbreedte van 20,6 miljard euro tot 21,8 miljard euro en een positieve vrije kasstroom. De operationele marge zal op vergelijkbare basis 7 tot 10 procent zijn. Nokia presenteerde toen ook een outlook voor 2023. Het Finse bedrijf verwacht dat de omzet sneller kan groeien dan bij sectorgenoten en dat de operationele marge naar 10 tot 13 procent zal stijgen in de komende jaren. De vrije kasstroom moet "duidelijk" positief zijn, met een rendement op geïnvesteerd vermogen van 15 tot 20 procent. Nokia maakt op donderdag 29 juli 2021 de financiële resultaten over het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2021 bekend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

